Тренер «Зенит-Казань»: «Физическое состояние не оптимальное, но мы готовы к «Финалу четырех»

Тренер казанского «Зенита» Алексей Вербов поделился ожиданиями от предстоящего «Финала четырех» Кубка России.

«Могу сказать, что «Зенит-Казань» готов к бою. Мы вернулись из долгого турне, поэтому, может быть, физическое состояние не оптимальное, но морально и психологически команда на высоте, так как ребята побывали дома. Дорога в «Финал четырех» была непростой. Мы рады находиться здесь.

Сейчас у меня уже произошел переход от игрока к тренеру. Мне нравится работать на новой позиции. Будучи спортсменом, я уже не находил должной мотивации, а сейчас готов отдаваться работе на 100 процентов. Я понимал, что сезон будет непростым, но не в моих правилах опускать руки.

Выступление Максима Михайлова в новом амплуа? С точки зрения статистики никаких претензий к нему нет. Что касается того, как команда это приняла и какой уровень игры мы показываем, то здесь есть, куда расти. Я надеюсь, что этот «Финал четырех» станет тем моментом, когда мы сможем показать свой лучший волейбол», — сказал Вербов.

«Финал четырех» Кубка России-2019 пройдет 25 и 26 декабря в Москве. Казанская команда является действующим обладателем титула.

Завтра «Зенит-Казань» сыграет с «Кузбассом» из Кемерово. Начало встречи в 17:00 по мск.