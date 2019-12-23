Новости общества

23:21 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Военком отправил татарстанских тройняшек служить в Кремлевский полк — видео

22:14, 23.12.2019
Военком отправил татарстанских тройняшек служить в Кремлевский полк — видео
Фото: скриншот

Из Казани отправилась команда из десяти призывников, которые будут служить в президентском полку. В том числе трое братьев-близнецов — Денислам, Руслан и Роман Галиевы, передают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Кроме почетного караула у мавзолея или вечного огня солдатам предстоят серьезные тренировки, ведь Кремлевский полк — это не только церемонии, он является действующим боевым подразделением.

Среди призывников также есть Ильдар Киямутдинов и Ильнар Ахметзянов, которые уже побывали в президентском полку во время «Вахты памяти».

За 9 лет от Татарстана в Кремле служили 208 призывников.

Общество Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров