Военком отправил татарстанских тройняшек служить в Кремлевский полк — видео

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Из Казани отправилась команда из десяти призывников, которые будут служить в президентском полку. В том числе трое братьев-близнецов — Денислам, Руслан и Роман Галиевы, передают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Кроме почетного караула у мавзолея или вечного огня солдатам предстоят серьезные тренировки, ведь Кремлевский полк — это не только церемонии, он является действующим боевым подразделением.

Среди призывников также есть Ильдар Киямутдинов и Ильнар Ахметзянов, которые уже побывали в президентском полку во время «Вахты памяти».

За 9 лет от Татарстана в Кремле служили 208 призывников.