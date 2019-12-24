Минниханов рассказал, как Татарстан сохраняет отношения с Европой и США

Татарстану удается сохранить теплые отношения со странами США и Европы в экономической сфере, рассказал сегодня журналистам президент Татарстана Рустам Минниханов. Политические разногласия между Россией и странами зарубежья создают определенные трудности, но зарубежные партнеры относятся к ситуации с пониманием.

— Амбиции политиков перекладываются на геополитические вещи, это очень плохо. Хотя мы сохраним наши отношения с европейскими странами, с США, у нас разногласия по ряду вопросов только на политическом уровне, на экономическом уровне у нас никаких разногласий нет. Другое дело, некоторые из наших партнеров ограничены экономическими санкциями, хотя отношения у нас остались, и мы продолжаем общаться. Была делегация в Англии, в Словакии мы были, в Чехии, Венгрии — со всеми работаем. Да, это немного дискомфортно. Но это не смертельно… Немножко сложнее, но я должен сказать, что основная часть наших партнеров все понимает, и мы ждем, что все эти политические разногласия найдут решение.