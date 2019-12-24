Матвиенко: ставка по ипотеке для многодетных семей должна быть нулевой

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В России для многодетных семей ставка по ипотеке должна быть нулевой или максимально льготной. Об том заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По словам спикера, для такой большой страны, как Россия, численности населения недостаточно для развития экономики. Матвиенко выразила мнение, что государство должно либо предоставлять социальное жилье, либо ипотека для таких семей должна предоставляться на максимально льготных условиях, вплоть до нулевой процентной ставки.

«Что касается жилья для многодетных семей, я считаю, что многодетным семьям государство должно давать квартиры либо бесплатно, либо совсем-совсем на льготных условиях с ипотекой», — передает слова Матвиенко «РИА Новости».

Ранее в Госдуме предложили расселять аварийные дома по ипотеке в 3%.