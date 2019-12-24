Капитан «Салавата»: «Матчи с «Ак Барсом» — это соревнование двух крупных республик»

Капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин поделился впечатлениями от матчей с казанским «Ак Барсом» в нынешнем сезоне.

— На самом деле, в «Зеленом дерби» играть круто. Очень хорошие игры по накалу получаются. Все бьются от начала до конца. Тем более все знают, что такое команды Квартальнова, которые всегда играют на пределе своих возможностей. Против них очень сложно и интересно бороться.

Но все хотят победить в таких матчах — мы не исключение. Даже обсуждали, что здорово было бы играть против «Ак Барса» по 30 матчей за сезон.

Матчи «Салавата Юлаева» и «Ак Барса» круче армейского противостояния ЦСКА и СКА? Да. «Зеленое дерби» — это соревнование двух крупных республик. Битвы «Салавата» и «Ак Барса» мне больше нравятся, — сказал Панин.

Накануне «Салават Юлаев» одержал победу в вынесенном матче регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (4:3от) в Швейцарии. В «Реальном времени» вышел материал, посвященный прошедшему «зеленому дерби».