Канделаки поддержала Губерниева, обвинившего Сталина в трусости

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки поддержала комментатора Дмитрия Губерниева, который на днях в резкой форме обвинил Иосифа Сталина в трусости.

«Каждый волен высказывать свои мысли так, как он считает нужным, потому что он же несет ответственность за свои высказывания. Я хочу встать на сторону Димы. Условно говоря, интонация заявления каждым человеком, публичным в том числе, тоже определяется лично. Дима много разных экспрессивных высказываний осуществляет, Дима одержимый парень и за это мы его в том числе и любим.

Я считаю, что те человеческие жертвы, которые наша страна понесла в период правления Сталина, беспрецедентны. И горе людей, которые потеряли своих близких в силу политики Сталина, даже сегодня по-прежнему болит в семьях так, что люди без слез на глазах это не вспоминают.

То, что сделано Сталиным в отношении своего народа, всегда будет считаться преступлением, в любом цивилизованном мире. И здесь обсуждать нечего», — приводит слова Канделаки radiokp.ru.

Напомним, высказываясь о Великой Отечественной войне, Губерниев заявил, что «в первые три дня войны Сталин зассал и никуда не высовывался».