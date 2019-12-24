Дмитрий Медведев оценил тариф на транзит газа через Украину
Россия договорилась с Украиной о гуманном тарифе на транзит газа. Премьер-министр Дмитрий Медведев рассказал, что попытки поднять цены ничем не закончились.
«Все попытки его взвинтить мало чем закончились, — подчеркнул он. — Скажем, практически ничем не закончились», — передает его слова «Российская газета».
Медведев подчеркнул, что договоренности не были бы достигнуты, если бы Киев настаивал на высоких ценах.
Ранее Россия и Украина подписали протокол договоренностей о продолжении транзита и урегулировании взаимных требований.Экономика
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