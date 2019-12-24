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В России запустят приложение для бесплатного вызова сантехников и электриков

03:33, 24.12.2019
В России запустят приложение для бесплатного вызова сантехников и электриков
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Компания МТС разработала приложение для бесплатного вызова электриков, сантехников и других специалистов ЖКХ. Над подобными приложениями работают и другие сотовые операторы.

Предполагается, что этот сервис станет площадкой, объединяющей жильцов и Управляющие компании, пишут «Известия».

Приложение будет внедрено в 29 регионах. Среди городов, в которых оно будет работать, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Новосибирск, Владивосток, Ростов-на-Дону.

Деньги планируется зарабатывать именно на УК. Для компании на тысячу квартир годовая подписка обойдется в 68 тысяч рублей, отмечает газета.

С помощью приложения жильцы смогут без звонков в диспетчерскую вызывать сантехников, электриков и слесарей, которые работают в штате УК. Они оказывают не только платные, но и бесплатные услуги, предусмотренные договором с УК. Инвестиции в проект составили 40 млн рублей.

Общество
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