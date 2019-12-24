Штаб татар Москвы планирует выдвинуть Рустама Минниханова в президенты Татарстана

Руководитель Штаба татар Москвы Рустем Ямалеев рассказал о намерении выдвинуть кандидатуру Рустама Минниханова на выборах президента республики в 2020 году.

Такое решение приняли старейшины штаба, заявил Ямалеев, передает «Татар-информ».

«В Совет старейшин штаба входят профессора, генералы, герои России. Они высказали мнение, что на выборы президента республики, которые состоятся в следующем году, необходимо выдвинуть кандидатуру Минниханова. Мы соберемся в четверг, чтоб принять решение», — передает его слова агентство.

Напомним, что президент Татарстана Рустам Минниханов победил в предыдущих выборах в сентябре 2015 года, набрав 94,4%.