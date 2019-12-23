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Tesla побила рекорд по стоимости акций

23:51, 23.12.2019

Акции Tesla поднялись до рекордных для себя $421,82 за бумагу. Повышение произошло на фоне новостей о согласовании Илоном Маском кредита от китайских банков в 10 млрд юаней (около $1,4 млрд).

«Ранее акции компании никогда не повышались до такого уровня, поскольку инвесторы испытывали сомнения в том, что Tesla может быть продана, исходя из такой оценки», — передает CNN.

Издание напомнило, что Маск говорил о возможности сделать компанию частной после того, как ее акции перевалят за $420.

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