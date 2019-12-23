Самая длинная пробка Казани растянулась на 3,4 км

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Вечерняя пробка от Достоевского до Сахарова стала самой длинной за понедельник. Загруженный участок от улицы Чехова до проспекта Альберта Камалеева составил 3,4 км в длину.

Пик пробки пришелся на 18:24, а всего она продержалась 1 час 50 минут, сообщает сервис «Яндекс.Пробки».

Вечером максимальная загруженность дорог составила 8 баллов.

В число самых длинных заторов также попали пробки на Тэцевской (2,8 км), Мира (2,8 км), Декабристов (2,8 км) и проспекте Ямашева (2,4 км).