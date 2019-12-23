Самая длинная пробка Казани растянулась на 3,4 км
Вечерняя пробка от Достоевского до Сахарова стала самой длинной за понедельник. Загруженный участок от улицы Чехова до проспекта Альберта Камалеева составил 3,4 км в длину.
Пик пробки пришелся на 18:24, а всего она продержалась 1 час 50 минут, сообщает сервис «Яндекс.Пробки».
Вечером максимальная загруженность дорог составила 8 баллов.
В число самых длинных заторов также попали пробки на Тэцевской (2,8 км), Мира (2,8 км), Декабристов (2,8 км) и проспекте Ямашева (2,4 км).АвтоОбществоИнфраструктура Татарстан
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