В Нижнем Новгороде завели уголовное дело по факту продажи снюсов

В Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело по факту продажи никотиносодержащего продукта — снюса.

По версии следствия, снюс реализовывался на территории ТЦ «КУБ», а также в других торговых точках города. Следователи провели более 40 обысков в различных торговых центрах города и области, в ходе которых изъяли значительное количество никотиносодержащего продукта, предназначенного для реализации, передает пресс-служба Следкома по Нижегородской области.

Отмечается, что следственные органы направят обращение в Министерство здравоохранения Нижегородской области с целью установления пострадавших от употребления снюсов.

Напомним, депутат Госдумы от Татарстана Марат Бариев внес в нижнюю палату парламента законопроект о запрете торговли сосательными и жевательными смесями, содержащими никотин или его производные.

