Аналитики подсчитали, какие авто меньше всего теряют в цене при перепродаже

Владельцы седана Hyundai Solaris, продавшие его в 2019 году, могли выручить за него до 90% от первоначальной стоимости, говорится в исследовании проекта «Правильная цена» и аналитического агентства «Автостат Инфо».

Втрое место в рейтинге авто массового сегмента, меньше всего теряющих в цене при перепродаже, принадлежит Kia Soul (88,4%), третье — у Mazda CX-5 (87,3%). На четвертой позиции рейтинга находится седан Kia Rio (87,2%), замыкает пятерку Hyundai Creta (86%).

В премиальном сегменте лидером оказался хетчбэк Volvo V40 Cross Country (88%). Второе место — у кроссовера Audi Q7 (83,4%), на третьей позиции Lexus RX (81,4%). Эксперты отмечают, что премиальные авто в целом сильнее теряют в цене при перепродаже.

Исследование опубликовали «Известия», оно опирается на данные актуальных цен 87 моделей массового сегмента российского рынка, а также 75 моделей премиальных автомобилей.