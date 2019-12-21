Минобрнауки Татарстана рекомендовало провести школьные каникулы с 27 декабря по 8 января
Минобрнауки Татарстана рекомендовало провести школьные каникулы с 27 декабря по 8 января включительно.
Продолжительность их составит 13 дней.
Как сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ, в период новогодних каникул в 198 пришкольных лагерях отдохнут 6,5 тыс школьников. Для них запланированы развлекательные программы, фестивали ГТО, зимние подвижные игры.
Также с 27 декабря по 6 января ведомство реализует проект «Культурные каникулы». Дети- сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, победители республиканских предметных олимпиад, спортивных соревнований, фестивалей, конкурсов смогут посетить Татарский государственный театр «Экият», казанский цирк, ТЮЗ и другие культурные места.
Ранее стали известны детали проведения новогодней елки в Татарстане.ОбществоОбразование Татарстан
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