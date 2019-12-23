В Казани стоимость проезда на метро с нового года также повысится

Стоимость проезда на метро в Казани с 1 января 2020 года также повысится до 30 рублей, об этом «Реальному времени» сообщили в мэрии города.

Напомним, Госкомитет РТ по тарифам одобрил повышение стоимости проезда в общественном транспорте Казани. С 1 января 2020 года платить придется по 30 рублей. Повышение цен коснется автобусов, трамваев и троллейбусов, сообщалось в документе, стоимость проезда в метро не упоминалась.

Отметим, что в 30 рублей поездка обойдется при оплате наличными. По привычной транспортной карте с фиксированной суммой на счету проезд будет стоить 27 рублей. По карте, рассчитанной на определенное количество поездок, тариф составит 20 рублей.

