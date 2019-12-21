«Ак Барс» дома разгромно уступил «Сибири»
«Ак Барс» в домашнем матче регулярного первенства КХЛ разгромно уступил «Сибири» (0:3).
Гости открыли счет в середине второго периода, когда ворота Билялова распечатал Романцев. Казанцы много атаковали, но в конце матча хоккеисты «Сибири» провели еще две шайбы и одержали вторую победу в сезоне над «Ак Барсом».
«Ак Барс» — «Сибирь» — 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)
Голы:
0:1 Романцев (Руохомаа, 34:22)
0:2 Пуустинен (Йокипакка, Шаров , 54:18)
0:3 Яковлев (Чесалин, 58:20)
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