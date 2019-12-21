KIA определилась с названием своего нового компактного кроссовера

В феврале 2020 года компания KIA на автосалоне в Нью-Дели впервые презентует свой новый глобальный кроссовер в серийном исполнении. По данным СМИ, производитель авто подал заявку на регистрацию нового имени Sonet.

По данным индийского издания Indian Autoblog, если компания выбирает имя на «S», то речь идет о модели, предназначенной для продажи на нескольких рынках.

Кроме того, по данным источников, у кроссовера KIA Sonet будут светодиодные фары, 17-дюймовые легкосплавные колесные диски, люк с электроприводом, а также мультимедийная система с 8-дюймовым экраном, сидения с подогревом и другое оборудование, передает «Российская газета».



Ранее KIA показала первые изображения нового седана K5, который известен в России под названием Optima.

