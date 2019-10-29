KIA показала дизайн нового седана Optima

Корейская компания KIA показала первые изображения нового седана K5, который известен в России под названием Optima.

Внешность нового автомобиля будет сделана в соответствии с фирменной концепцией «Улыбка тигра». Судя по фото, у машины будет широкая радиаторная решетка, светодиодные фары Z-образной формы и фонари, соединенные светодиодной полосой. Задние фары на всю ширину имеют прерывистый светодиодный рисунок.

Ожидается, что новинку представят в ближайшее время, а производство начнется в первом квартале 2020 года, пишет Motor1.

Ранее СМИ опубликовали фото новой Shkoda Octavia.