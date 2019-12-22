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День в истории: основание Пенсионного фонда РФ, день зимнего солнцестояния, появление первой почтовой марки в России

01:25, 22.12.2019
День в истории: основание Пенсионного фонда РФ, день зимнего солнцестояния, появление первой почтовой марки в России
Фото: realnoevremya.ru

«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые выпали на 22 декабря. В этот день отмечают:

  • День зимнего солнцестояния;
  • День энергетика;
  • День наступления ночи;
  • День рождения российского хоккея;
  • День работника Пенсионного фонда России.

В этот день произошли следующие события:

  • 1857 год — появилась первая почтовая марка в России;
  • 1938 год — близ южной части Африки была выловлена латимерия — самая древняя рыба на Земле;
  • 1990 год — основан Пенсионный фонд Российской Федерации;
  • 2007 год — запуск первого африканского искусственного спутника Земли.

Родились:

  • 1702 год — Жан-Этьен Лиотар — швейцарский художник;
  • 1744 год — Даниил Самойлович — русский военный врач, основатель отечественной эпидемиологии;
  • 1858 год — Джакомо Пуччини — итальянский оперный композитор;
  • 1937 год — Эдуард Успенский — советский и российский писатель, сценарист, автор детских книг.

Ушли из жизни:

  • 1867 год — Теодор Руссо — французский художник-пейзажист, основатель барбизонской школы;
  • 1931 год — Лидия Цераская — русский и советский ученый-астроном;
  • 1936 год — Николай Островский — советский писатель, автор романа «Как закалялась сталь».
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