Правительство РФ поддержало ужесточение наказания за пропаганду наркотиков в интернете

Правительство РФ одобрило законопроект об ужесточении наказания за распространение запрещенной информации о наркотических средствах и психотропных веществах в интернете, об этом сообщается на сайте кабмина.

Законопроектом предлагается ввести отдельный квалифицирующий признак в статью 6.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотрев повышенные штрафные санкции для владельцев интернет-ресурсов, которые пропагандируют наркотики в интернете.

Помимо этого, документ также предусматривает возможность назначения судом наказания для иностранных граждан и лиц без гражданства в виде административного штрафа или административного ареста.

Ранее сообщалось, что в МВД появятся подразделения по борьбе с распространением наркотиков и их пропагандой в интернете.

