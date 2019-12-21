Трамп подписал оборонный бюджет, утвердив санкции против «Северного потока — 2» и «Турецкого потока»

Президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны. Тем самым он одобрил и санкции против строительства газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток», положение о которых содержится в документе.

Санкции могут быть введены в отношении компаний, участвующих в строительстве газопроводов, а также топ-менеджеров этих компаний.

«Стороны, которые сознательно продали, сдали в лизинг или предоставили суда для прокладки труб на глубине 100 футов и более для строительства «Северного потока — 2" или «Турецкого потока» должны обеспечить немедленное прекращение такими судами деятельности, связанной со строительством», — цитируют «Ведомости» заявление американского минфина.

Госдепартамент и минфин США в течение 60 дней должны подготовить предложения о том, в отношении кого ввести санкции.