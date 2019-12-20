В Альметьевске памятнику Тукая вернули украденную часть — видео

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В Альметьевске памятнику Тукая вернули украденную часть — бронзовую фигурку Шурале, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Для восстановления скульптуры из Санкт- Петербурга приехал реставратор и скульптор Павел Игнатьев. Теперь 30- килограммовой фигурке укрепили корзинку, где сидит сказочный герой. А также около памятника установили видеонаблюдение.

«Такие случаи были в Петербурге. Но я отношусь к всему социуму как к организму. Он чему-то учится и прекращает. Я надеюсь, что один раз попробовали и больше не будут», — сказал Игнатьев.

Помочь восстановить памятник помог генеральный директор ПАО «Татнефть» Наиль Маганов.