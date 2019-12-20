Хоккеист «Ак Барса» готов подраться на ринге с бойцом ММА

Нападающий «Ак Барса» Михаил Фисенко раскритиковал бойца смешанных единоборств Дмитрия Смолякова за его слова в адрес хоккеистов и выразил готовность выйти против него на ринг.

«Дмитрий Смоляков дал интервью, сказав, что хоккеисты и футболисты спускают свои зарплаты на наркотики, мало проявляют характер, и затронул тему возможного боя.

Не буду говорить за футболистов, но обязательно позову Дмитрия на одну из наших игр, чтобы он своими глазами увидел, что мы бьемся на льду, так же как и бойцы в клетке, и без характера никуда.

По поводу возможного боя, готов рассмотреть после карьеры. Заднюю не дам», — написал в своем «Инстаграм» Фисенко.



Ранее Смоляков назвал зарплаты футболистов и хоккеистов необоснованными, которые тратятся в итоге на наркотики и выпивку.