Глухов из «Ак Барса» дисквалифицирован на один матч
Нападающий «Ак Барса» Михаил Глухов дисквалифицирован на один матч.
Такое решение вынес спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ после просмотра эпизода матча казанцев против «Салавата Юлаева».
«На основании представленных материалов принято решение наложить на нападающего «Ак Барса» Михаила Глухова наказание по п.1.2.2. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ (Атака сзади), дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу», — говорится в заявлении лиги.СпортХоккей Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым