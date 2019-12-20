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Глухов из «Ак Барса» дисквалифицирован на один матч

20:10, 20.12.2019
Глухов из «Ак Барса» дисквалифицирован на один матч
Фото: ak-bars.ru

Нападающий «Ак Барса» Михаил Глухов дисквалифицирован на один матч.

Такое решение вынес спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ после просмотра эпизода матча казанцев против «Салавата Юлаева».

«На основании представленных материалов принято решение наложить на нападающего «Ак Барса» Михаила Глухова наказание по п.1.2.2. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ (Атака сзади), дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу», — говорится в заявлении лиги.

СпортХоккей Татарстан
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