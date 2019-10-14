Стало известно, как оформят аэропорт «Бегишево» в тематике имени Николая Лемаева

В Общественной палате республики Татарстан состоялось заседание, на котором обсудили оформление аэропортов «Казань» и «Бегишево» в соответствии с присвоенными именами Г. Тукая и Н.В. Лемаева.

«Если в Казани акцент планируется сделать на творческой составляющей в жизни Габдуллы Тукая, то в «Бегишево» — на промышленном потенциале Татарстана, становлении и развитии всего Закамского региона и роли в этом Николая Лемаева», — отмечается в сообщении пресс-службы Миндортранса РТ.

Вероятно, в оформлении аэропорта «Бегишево» используют знаковые элементы, которые определяют химическую и нефтехимическую науку и промышленность. Подчеркивается, что это будет данью уважения Николаю Лемаеву и его сподвижникам, создавшим завод «Нижнекамскнефтехим», который многие десятилетия входит в число крупнейших предприятий Европы.

Также оргкомитет поддержал идею сделать публичной работу по оформлению аэровокзалов с учетом мнения граждан республики. Для этого будет организовано общественное обсуждение с привлечением архитекторов, историков, журналистов и желающих граждан.

Напомним, масштабный конкурс по присвоению аэропортам страны имен великих соотечественников «Великие имена России» проходил в конце 2018 года. В финальном голосовании за два республиканских международных аэропорта суммарно было отдано около 193 тысяч голосов. Победу в народном голосовании по аэропорту «Казань» одержал Габдулла Тукай, для «Бегишево» жители страны выбрали имя Николая Лемаева.

Ранее «Реальному времени» рассказали, как будет использоваться в аэропорту «Казань» имя поэта Габдуллы Тукая.