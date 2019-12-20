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Названа дата открытия Ледяной деревни у «Чаши»

19:03, 20.12.2019
Названа дата открытия Ледяной деревни у «Чаши»
Фото: realnoevremya.ru

Первая в Центральной России Ледяная деревня откроется в тестовом режиме у Центра семьи «Казан» в это воскресенье, 22 декабря. Официально ледовый городок откроется 26 декабря.

«Общая концепция и тематика — это драконы, потому что место около «Чаши», и, соответственно, мы в этой городской общей тематике. Каждая галерея тоже в теме драконов», — отметил президент Федерации сноуборда в РТ Денис Белов.

Он подчеркнул, что возводить подобные проекты в Центральной России сложно из-за климатических условий и постоянных перепадов температур, передает «Татар-информ».

По словам Белова, подобные арт-объекты пользуются популярностью в Финляндии и в других скандинавских странах.

Ранее в мэрии Казани анонсировали открытие главной елки города. Главная праздничная площадка с 35-метровой елкой и ледовым городком откроется 27 декабря в 18.00 у Центра семьи «Казан».

ОбществоИнфраструктураКультура Татарстан
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