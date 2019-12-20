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Власти Челнов могут переименовать одну из улиц города в проспект КАМАЗа

16:52, 20.12.2019
Власти Челнов могут переименовать одну из улиц города в проспект КАМАЗа

В горсовете Набережных Челнов предложили переименовать одну из улиц города в проспект КАМАЗа. Комиссия по градостроительству одобрила проект по присвоению такого названия улице Технической.

«На заседании нашей комиссии по градостроительству, вопросам развития городской инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства не было ни одного депутата, кто бы проголосовал против», — приводят «Челнинские известия» слова депутата, директора ООО «Пассажирские перевозки» Николая Тятюшкина.

Он подчеркнул, что считает уместным присвоение такого названия в честь 50-летия КАМАЗа.

Горсовет Челнов обсудит этот проект на ближайшем заседании, которое состоится 26 декабря.

ОбществоВласть Татарстан
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