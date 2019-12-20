Украинские легкоатлеты могут не поехать на Олимпийские игры в Токио

Президент Федерации легкой атлетики Украины Игорь Гоцул сообщил о проблемах украинских спортсменов, из-за которых они рискуют пропустить Олимпийские игры — 2020 в Токио.

«Есть риск, что украинские легкоатлеты вообще могут не поехать на Олимпиаду. Мы сейчас бросили практически все оставшиеся средства на то, чтобы дофинансировать тренировочные сборы за границей, чтобы наши спортсмены завершили тренировки, и их выпустили. Подготовка команды к Олимпиаде фактически остановлена, и мы не сможем возобновить ее в январе — феврале. А процесс подготовки к таким крупным соревнованиям — это как доменная печь, если ее затушить, то потом понадобятся годы, чтобы ее заново запустить.

Даже те средства, которые есть у нас на счете, оставшиеся за прошлые месяцы, мы не можем использовать, поскольку их не выпускают по какому-то специальному распоряжению правительства. Есть запрет казначейству проводить платежи, кроме «платежей первой необходимости», — передает слова Гоцула «Диалог.UA».