Новости общества

05:23 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

СМИ установили личность открывшего стрельбу на Лубянке

04:26, 20.12.2019
СМИ установили личность открывшего стрельбу на Лубянке
Фото: скриншот

Предполагаемым преступником, открывшим стрельбу на Лубянке в центре Москвы, был 39-летний уроженец Московской области Евгений Манюров.

По данным телеканала РЕН ТВ, в прошлом Манюров был предпринимателем из Подольска, его фирма занималась консультациями в области коммерческой деятельности, позже была ликвидирована.

Официального подтверждения этой информации не было.

Напомним, в результате происшествия один сотрудник ФСБ погиб, еще пять человек, в том числе одно гражданское лицо, получили ранения различной степени тяжести.

ОбществоПроисшествия
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров