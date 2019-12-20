СМИ установили личность открывшего стрельбу на Лубянке

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Предполагаемым преступником, открывшим стрельбу на Лубянке в центре Москвы, был 39-летний уроженец Московской области Евгений Манюров.

По данным телеканала РЕН ТВ, в прошлом Манюров был предпринимателем из Подольска, его фирма занималась консультациями в области коммерческой деятельности, позже была ликвидирована.

Официального подтверждения этой информации не было.

Напомним, в результате происшествия один сотрудник ФСБ погиб, еще пять человек, в том числе одно гражданское лицо, получили ранения различной степени тяжести.

