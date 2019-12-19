Новости спорта

23:20 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Дмитрий Квартальнов: «В третьем периоде сыграли по счету, но «Ак Барсу» надо играть креативнее»

22:35, 19.12.2019
Дмитрий Квартальнов: «В третьем периоде сыграли по счету, но «Ак Барсу» надо играть креативнее»
Фото: ak-bars.ru

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу казанской команды над «Салаватом Юлаевым» (2:1).

«Боевая, хорошая игра. В третьем периоде сыграли по счету. Были моменты, но они какие-то пустоватые были. Нам надо быть покреативнее. Хотя бы до логического завершения, до броска они должны были доходить», — сказал Квартальнов.

Напомним, матч против «Салавата Юлаева» проходил в старом Дворце спорта в стиле «ретро».

СпортХоккей БашкортостанТатарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров