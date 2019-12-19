Путин: развитие оборонки идет мощными темпами

Президент РФ Владимир Путин считает, что главным достижением оборонно-промышленного комплекса является обновление производственной базы. Теперь необходимо «развязать узел» закредитованности предприятий.

«Не буду вас пугать цифрами, там сотни миллиардов рублей», — рассказал глава государства о долгах предприятий ОПК.

Работой над решением проблемы занимаются и правительство, и Центробанк, и другие органы власти.

При этом российская оборонка добилась значительных результатов, уверен Путин. Он назвал оборонную промышленность локомотивом высоких технологий.