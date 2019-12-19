Путин: развитие оборонки идет мощными темпами
Президент РФ Владимир Путин считает, что главным достижением оборонно-промышленного комплекса является обновление производственной базы. Теперь необходимо «развязать узел» закредитованности предприятий.
«Не буду вас пугать цифрами, там сотни миллиардов рублей», — рассказал глава государства о долгах предприятий ОПК.
Работой над решением проблемы занимаются и правительство, и Центробанк, и другие органы власти.
При этом российская оборонка добилась значительных результатов, уверен Путин. Он назвал оборонную промышленность локомотивом высоких технологий.ОбществоВласть
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