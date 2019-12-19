В Татарстане на субсидии на жилье молодым семьям будет выделено более 60 млн рублей

В 2019 году молодые семьи из 12 районов Татарстана смогут получить субсидии на приобретение жилья. Республика выделит на эти цели 50 млн рублей, еще 13,3 млн рублей предоставит федеральный бюджет.

Отмечается, что по этой программе за 14 лет выплаты получили почти 7,9 тысячи семей на общую сумму свыше 4 млрд рублей.

На субсидии могут рассчитывать жители Казани, Набережных Челнов, Нижнекамска, Альметьевска, Арского, Бугульминского, Лаишевского, Высокогорского, Нурлатского, Сабинского, Ютазинского, Елабужского районов, сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.

Для участия в программе молодые супруги в возрасте до 35 лет должны подтвердить платежеспособность, а также встать на учет в Исполнительном комитете по месту жительства. Социальные выплаты молодым семьям предоставляются в виде безвозмездных субсидий на оплату до 35% стоимости приобретаемого жилья.