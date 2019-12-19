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Путин выступил за строительство МСЗ

12:27, 19.12.2019
Путин выступил за строительство МСЗ
Фото: скриншот

Президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос о мусорной реформе. Он подчеркнул, что вопрос должен решаться за счет внедрения новых технологий, например передовых мусоросжигательных заводов.

Он указал на подобные предприятия в Европе, которые расположены в черте города и «никому не мешают».

Глава государства подчеркнул, что при реализации реформы необходимо устанавливать диалог с гражданами.

Россия генерирует 70 миллионов тонн мусора, отметил Путин. При этом отрасль переработки мусора в стране создается с нуля.

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