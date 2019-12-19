Новости бизнеса

12:35 МСК Все новости
Новости раздела
Бизнес

Путин прокомментировал отмену плоских тарифов на Дальнем Востоке

12:20, 19.12.2019
Путин прокомментировал отмену плоских тарифов на Дальнем Востоке
Фото: скриншот трансляции

Президент РФ Владимир Путин заявил, что давно не ездил на Камчатку не из-за высоких тарифов. «Я как раз попадаю в льготную категорию граждан», — пошутил он.

Глава государства также заявил, что власти не допустят отмены плоской системы тарифов на авиаперевозки.

«Аэрофлот» немножко нагнетает, чтобы выдавливать из правительства деньги», — заявил Путин.

При этом он подчеркнул, что транспортная доступность должна быть достигнута за счет роста доходов граждан. Также президент считает возможным снизить тарифы на перелеты за счет внутренних ресурсов «Аэрофлота».

БизнесТранспортОбществоВласть
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров