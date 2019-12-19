Путин прокомментировал отмену плоских тарифов на Дальнем Востоке

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что давно не ездил на Камчатку не из-за высоких тарифов. «Я как раз попадаю в льготную категорию граждан», — пошутил он.

Глава государства также заявил, что власти не допустят отмены плоской системы тарифов на авиаперевозки.

«Аэрофлот» немножко нагнетает, чтобы выдавливать из правительства деньги», — заявил Путин.

При этом он подчеркнул, что транспортная доступность должна быть достигнута за счет роста доходов граждан. Также президент считает возможным снизить тарифы на перелеты за счет внутренних ресурсов «Аэрофлота».