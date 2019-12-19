Путин прокомментировал отмену плоских тарифов на Дальнем Востоке
Президент РФ Владимир Путин заявил, что давно не ездил на Камчатку не из-за высоких тарифов. «Я как раз попадаю в льготную категорию граждан», — пошутил он.
Глава государства также заявил, что власти не допустят отмены плоской системы тарифов на авиаперевозки.
«Аэрофлот» немножко нагнетает, чтобы выдавливать из правительства деньги», — заявил Путин.
При этом он подчеркнул, что транспортная доступность должна быть достигнута за счет роста доходов граждан. Также президент считает возможным снизить тарифы на перелеты за счет внутренних ресурсов «Аэрофлота».БизнесТранспортОбществоВласть
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым