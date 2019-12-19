Два человека погибли после столкновения «Лады» с кирпичной стеной в Казани

Ночью 19 декабря в микрорайоне Царицыно в Казани автомобиль «Лада» врезался в кирпичную стену частного строения. В результате погибли два человека.

Как сообщили «Реальному времени» в пресс-службе МВД по РТ, 30-летний водитель отечественного автомобиля, в 00.13 двигаясь по улице Каспийской в направлении улицы Коновалова, превысил скорость, из-за чего совершил наезд на кирпичную стену частного строения. В результате водитель и 36-летний пассажир скончались на месте происшествия до приезда скорой помощи.

Ранее АТП РТ опубликовало видео ДТП, из-за которого пассажирка автобуса сломала позвоночник.