В Казани из-за подрезавшего автобус водителя пассажирка сломала позвоночник

Фото: кадр видео АТП РТ

Ассоциация АТП РТ опубликовало кадры с видеорегистраторов, установленных в автобусах. Одно из ДТП, спровоцированное водителем «Опель», привело к перелому позвоночника пассажирки автобуса.

Случай произошел на улице Фучика. Водитель автомобиля «Опель» решил перед автобусом свернуть во двор. В результате водитель автобуса был вынужден применить экстренное торможение. В салоне автобуса упала женщина. Врачи констатировали компрессионный перелом позвоночника, передает Ассоциация АТП РТ.

В ассоциации отмечают, что 80% ДТП с автобусом происходит по вине водителей автомобилей, которые выехали на автобусную полосу.