Исполком Казани постановил снести еще 11 киосков и павильонов

Исполком Казани выпустил очередное распоряжение о демонтаже незаконных торговых объектов. Согласно ему, городские власти снесут еще 11 киосков и павильонов.

Из документа следует, что должны быть демонтированы павильон шиномонтажа на улице Пролетарской, а также торговые объекты на проспекте Ямашева, улицах Мавлютова, Ленинградская, Адоратского, Чуйкова, Пржевальского и Лаврентьева.

Кроме того, планируется снести павильоны на улицах Губкина и Ново-Давликеевская.