Сортирующим мусор россиянам хотят снизить плату за вывоз мусора

Фото: Олег Тихонов

Минэкологии РФ внесла на рассмотрение законопроект, предусматривающий снижение оплаты за вывоз мусора для тех, кто сортирует отходы. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов.

По мнению парламентария, людям, сортирующим мусор, необходимо уменьшить платеж за вывоз отходов. Это простимулирует других тоже включиться в сортировку, передают «Ведомости».

Отметим, что в эти минуты в здании Кабинета министров проходит встреча республиканских властей с противниками строительства мусоросжигательного завода.