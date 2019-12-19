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Сортирующим мусор россиянам хотят снизить плату за вывоз мусора

09:59, 19.12.2019
Сортирующим мусор россиянам хотят снизить плату за вывоз мусора
Фото: Олег Тихонов

Минэкологии РФ внесла на рассмотрение законопроект, предусматривающий снижение оплаты за вывоз мусора для тех, кто сортирует отходы. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов.

По мнению парламентария, людям, сортирующим мусор, необходимо уменьшить платеж за вывоз отходов. Это простимулирует других тоже включиться в сортировку, передают «Ведомости».

Отметим, что в эти минуты в здании Кабинета министров проходит встреча республиканских властей с противниками строительства мусоросжигательного завода.

Общество
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