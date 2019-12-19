«Сочи» расторг контракт с Федором Кудряшовым

Футбольный клуб «Сочи» расторг действующий контракт с защитником Федором Кудряшовым. Об этом сообщил генеральный директор сочинцев Дмитрий Рубашко.

«Да, мы расторгли контракт с Федором. По какой причине? Не хочу говорить», — сказал Рубашко.

Кудряшов перешел в «Сочи» в летнее трансферное окно на правах свободного агента.

В нынешнем сезоне Кудряшов провел за клуб 16 матчей в РПЛ и забил один гол. Ранее он выступал за турецкий «Истанбул» и казанский «Рубин».