Сотрудники МЧС Татарстана проверяют магазины пиротехники — видео

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В Татарстане сотрудники МЧС начали проверять магазины, продающие пиротехнику, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Инспекторы проверяют сертификаты качества, разрешение на торговлю пиротехникой и многие другие необходимые документы, а также умение продавцов использовать огнетушитель.

Как сообщил старший инспектор отделения надзорной деятельности МЧС РТ по Ново-Савиновскому району Ринат Файзуллин, при выявлении незаконных торговых точек, продающих пиротехнику, будут составляться административные протоколы.

Он уточнил, что для граждан этот штраф будет составлять от 2 до 4 тыс. рублей, для должностных лиц — от 15 до 30 тыс. рублей.

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