Сотрудники МЧС Татарстана проверяют магазины пиротехники — видео
В Татарстане сотрудники МЧС начали проверять магазины, продающие пиротехнику, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.
Инспекторы проверяют сертификаты качества, разрешение на торговлю пиротехникой и многие другие необходимые документы, а также умение продавцов использовать огнетушитель.
Как сообщил старший инспектор отделения надзорной деятельности МЧС РТ по Ново-Савиновскому району Ринат Файзуллин, при выявлении незаконных торговых точек, продающих пиротехнику, будут составляться административные протоколы.
Он уточнил, что для граждан этот штраф будет составлять от 2 до 4 тыс. рублей, для должностных лиц — от 15 до 30 тыс. рублей.
Напомним, что в Казани будут выделены четыре площадки для запуска новогодних фейерверков — набережная реки Казанки в Кировском районе, в районе пересечения улиц Чуйкова и Адоратского, возле конноспортивного комплекса в Советском районе и место проведения Сабантуя в районе поселка Мирный.
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