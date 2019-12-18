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УНИКС обыграл «Дарушшафаку» и вышел в плей-офф Кубка Европы

21:32, 18.12.2019
УНИКС обыграл «Дарушшафаку» и вышел в плей-офф Кубка Европы
Фото: unics.ru

УНИКС в заключительном матче группового этапа Кубка Европы обыграл турецкую «Дарушшафаку» (71:68).

Казанцы плохо начали игру, временами проигрывая сопернику более семи очков. Выправить ситуацию подопечные Прифтиса смогли лишь в заключительной четверти. Ударная концовка матча в итоге принесла казанской команде долгожданную победу и досрочный выход в плей-офф еврокубка.

Самым результативным в составе казанцев стал Евгений Колесников, набравший 14 очков.

УНИКС (Россия) — «Дарушшафака» (Турция) — 71:68 (17:24, 13:12, 18:18, 23:14).

СпортБаскетбол Татарстан
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