УНИКС обыграл «Дарушшафаку» и вышел в плей-офф Кубка Европы
УНИКС в заключительном матче группового этапа Кубка Европы обыграл турецкую «Дарушшафаку» (71:68).
Казанцы плохо начали игру, временами проигрывая сопернику более семи очков. Выправить ситуацию подопечные Прифтиса смогли лишь в заключительной четверти. Ударная концовка матча в итоге принесла казанской команде долгожданную победу и досрочный выход в плей-офф еврокубка.
Самым результативным в составе казанцев стал Евгений Колесников, набравший 14 очков.
УНИКС (Россия) — «Дарушшафака» (Турция) — 71:68 (17:24, 13:12, 18:18, 23:14).СпортБаскетбол Татарстан
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