Карина Зиганшина представит Татарстан на всероссийском конкурсе «Новая звезда»

Певица Карина Зиганшина представит Татарстан на всероссийском конкурсе «Новая звезда 2020", в котором примут участие представители 85 российских субъектов.

Выступления самых ярких исполнителей покажут на телеканале «Звезда». Первый тур конкурса пройдет 31 декабря, полуфиналы и финал состоятся со 2 по 4 января 2020 года, пишет пресс-служба Минкультуры РТ.

Отмечается, что в конкурсе будут два победителя. За участников можно будет проголосовать.

4 января состоится награждение лучшего исполнителя по мнению жюри конкурса, в состав которого вошли знаменитые музыканты. 7 января объявят победителя, за которого больше всего проголосуют зрители конкурса.