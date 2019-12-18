Украина будет пускать россиян только по загранпаспортам

Украина ужесточила правила пересечения границы с Россией. Теперь попасть на территорию страны можно будет только по загранпаспорту.

«При въезде граждан Украины с территории России на территорию Украины государственная пограничная служба Украины будет осуществлять беспрепятственный пропуск граждан Украины по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении», — написал в своем официальном телеграм-канале премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

По его словам, для проверки данных информация с загранпаспортов считывается специальными приборами, что уменьшает время прохождения пограничного контроля.

Решение вступит в силу 1 марта 2020 года.