Владимир Ткачев: «В игре с «Салаватом» надо не проспать первый период»

Нападающий «Ак Барса» Владимир Ткачев рассказал о подготовке казанской команды к матчу регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева».

— Как прошла ваша пауза в КХЛ на игры сборных?

— Хорошо, здорово поработали. В целом, неплохо провели турнир. Проиграли первый период и програли весь турнир.

— Вы начинали свою игровую карьеру во Дворце спорта. Насколько вам приятно возвращаться сюда?

— Мы играли в возрасте 14 лет и это было на маленькой арене. Надеюсь, что завтра будет аншлаг. Думаю, нас ожидает интересный матч. Ждем болельщиков на трибунах.

— Как ощущения от новых условий? Как лед, как площадка?

— Мы ко всему привыкаем. Поэтому это рабочий момент.

— Есть какие-то особенности в подготовке к матчу с «Салаватом»?

— Нет, работаем над своими проблемными моментами.

— «Салават», в отличие от «Ак Барса», уже провел один матч после паузы. Это будет преимуществом для них?

— Не знаю, преимуществом может и не будет. Но была такая большая пауза и они уже успели прочувствовать игровой ритм. Нам надо не проспать первый период, сразу включиться в игру, без раскачки, с корабля на бал.

— Сегодня Андрей Свечников снова забил гол броском из-за ворот. Вы когда-нибудь пробовали такие фокусы?

— Здесь вопрос эффективности трюка, а не эффектности.

- Кто из «Ак Барса» мог бы такое сделать?

— Зарипов, наверное, — передает слова Ткачева корреспондент «Реального времени».