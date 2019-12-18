Зампред ВС Татарстана получил награду «За безупречную службу Казани»

В среду на заседании Казгордумы зампредседателя Верховного суда РТ Максим Беляев был награжден знаком отличия «За безупречную службу Казани».

Он получил награду за «многолетний добросовестный труд и вклад в укрепление правопорядка», сообщается на сайте мэрии столицы РТ.

Также медаль «За доблестный труд» получил замгендиректора АО «Казэнерго» Ринат Хусаинов, медали «За заслуги в развитии местного самоуправления в РТ» достались сотруднице Управления кадровой политики Аппарата казанского исполкома Асие Камаловой и начальнику отдела проведения мероприятий в Казанской ратуше Дине Латфуллиной.

После вручения всех госнаград мэр Казани также передал удостоверения новым депутатам Казгордумы — Амиру Садыкову и Мансуру Самигуллину.