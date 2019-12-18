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На праздновании 100-летия ТАССР выступят Алсу и Альбина Шагимуратова

11:39, 18.12.2019
На праздновании 100-летия ТАССР выступят Алсу и Альбина Шагимуратова
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

На праздновании 100-летия ТАССР выступят певица Алсу, главный дирижер Государственного симфонического оркестра Татарстана Александр Сладковский и оперная певица Альбина Шагимуратова. Об этом «Реальному времени» сообщили источники.

Концерт, дата которого пока неизвестна, пройдет в МВЦ «Казань Экспо». Вход будет осуществляться только по пригласительным.

Ранее сообщалось, что в Татарстане в 2020 году пройдет фестиваль «Спортивный Татарстан», посвященный 100-летию образования Татарской АССР.

ОбществоКультура Татарстан
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