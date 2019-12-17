Казанцы сознались в афере с царскими монетами
Ново-Савиновский суд Казани рассмотрит дело двух казанцев, признавшихся в мошенничестве с продажей золотых царских монет.
Под видом ценных денежных знаков начинающему нумизмату предложили 183 сувенирных монет, за которые он 6 июля отдал 150 тысяч рублей.
Вину обвиняемые полностью признали, сообщили «Реальному времени» в прокуратуре РТ.
Ранее петербуржец выставил на Avito бракованную монету за 1 млрд рублей.ПроисшествияБизнесОбществоИсторияКультураЭкономикаФинансы Татарстан
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