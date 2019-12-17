В Казани пройдет выставка Васи Ложкина
Казанская Галерея современного искусства ГМИИ РТ проведет выставку работ известного художника Васи Ложкина (настоящее имя — Алексей Куделин). Открытие выставки назначено на 20 декабря.
Она продлится до 10 января, сообщается на сайте музея изобразительных искусств.
Ложкин широко известен своими произведениями, включающими в себя эстетику примитивизма, политических плакатов и карикатур.ОбществоКультура Татарстан
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