Новости общества

16:56 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани пройдет выставка Васи Ложкина

16:26, 17.12.2019
В Казани пройдет выставка Васи Ложкина
Фото: facebook.com/kudelin.alex

Казанская Галерея современного искусства ГМИИ РТ проведет выставку работ известного художника Васи Ложкина (настоящее имя — Алексей Куделин). Открытие выставки назначено на 20 декабря.

Она продлится до 10 января, сообщается на сайте музея изобразительных искусств.

Ложкин широко известен своими произведениями, включающими в себя эстетику примитивизма, политических плакатов и карикатур.

ОбществоКультура Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров