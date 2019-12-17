Экс-игрок УНИКСа номинирован на включение в символическую команду десятилетия Евролиги

Бывший баскетболист УНИКСа Кит Лэнгфорд номинирован на включение в символическую команду десятилетия Евролиги, сообщает официальный сайт турнира.

Американец был отмечен за свою успешную игру за пять различных клубов. Лэнгфорд является одним из лучших снайперов Евролиги и дважды становился самым результативным игроком турнира. Также он первым в истории Евролиги достиг отметки в 600 очков набранных очков в одном сезоне.

Всего Евролига представит 50 номинантов. Лучших игроков за включение в символическую сборную десятилетия совместными усилиями определят болельщики, игроки, тренеры и представители СМИ.

Само голосование начнется уже в 2020 году.

Напомним, ранее в число номинантов был включен баскетболист УНИКСа Алекс Тайюс.