Видео: пожарные объяснили, в чем заключалась сложность при тушении склада в Казани
Пожарные справились с огнем на складе в Авиастроительном районе Казани. Площадь возгорания составила 5 200 кв. метров, сообщает во вторник пресс-служба Главного управления МЧС РФ по республике Татарстан.
«В 1.03 — ликвидация открытого горения. В 2.13 — ликвидация последствий пожара», — сообщает ведомство.
Основная сложность тушения заключалась в том, что у объекта нет нормативного противопожарного обеспечения. Ближайший источник воды находится на расстоянии 600 метров за проезжей частью.
Отмечается, что погибших и пострадавших нет. На момент возгорания сотрудников в здании не было.
Напомним, что пожар произошел на складе мебельной фабрики на улице Короленко, 120.Общество Татарстан
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