Видео: пожарные объяснили, в чем заключалась сложность при тушении склада в Казани

Пожарные справились с огнем на складе в Авиастроительном районе Казани. Площадь возгорания составила 5 200 кв. метров, сообщает во вторник пресс-служба Главного управления МЧС РФ по республике Татарстан.

«В 1.03 — ликвидация открытого горения. В 2.13 — ликвидация последствий пожара», — сообщает ведомство.

Основная сложность тушения заключалась в том, что у объекта нет нормативного противопожарного обеспечения. Ближайший источник воды находится на расстоянии 600 метров за проезжей частью.

Отмечается, что погибших и пострадавших нет. На момент возгорания сотрудников в здании не было.

Напомним, что пожар произошел на складе мебельной фабрики на улице Короленко, 120.